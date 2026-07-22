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Общество Москва
Фото: gubernator74.ru

Бывший боец MMA Федор Емельяненко судится с авторами его биографии

Бывший боец MMA Федор Емельяненко подал в суд на издательство АСТ и писательницу Анастасию Иванову (пишет под псевдонимом Аля Рогожкина). Иск касается защиты чести, достоинства и деловой репутации, сообщили в пресс-службе московских судов общей юрисдикции.  

Претензии почетного президента Союза MMA России вызваны книгой "Дегенда MMA – Федор Емельяненко", которая вышла в серии Звёзды отечественного спорта для детей" в 2025 году.

Емельяненко возмутило использование его фото на обложке, а также его имени в названии и оформлении, на что он согласия не давал.

"Книга распространяется через книжные магазины и маркетплейсы, что придаёт использованию коммерческий и рекламный характер. Емельяненко не давал издательству согласия на использование его изображения на обложке и в промо-материалах, а также согласия на коммерческое использование его имени в составе товара и его продвижении. Стороны не достигли соглашения в досудебном урегулировании спора", - сообщили в суде.

Емельяненко требует взыскать с ответчиков 12 млн руб. в счет упущенной выгоды и 300 тыс. руб. компенсации морального вреда, а также прекращения продажи книги в текущем оформление.

"Также истец требует признать часть сведений о его биографии в книге не соответствующими действительности и порочащими честь и достоинство и обязать  исключить/исправить спорные фрагменты и при дальнейшей реализации печатных экземпляров обеспечить вкладыш (лист-вклейку) с опровержением; разместить опровержение на официальных страницах/карточках товара", - добавили в суде.

Теги: федор емельяненко, биография, суд


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