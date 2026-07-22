ГД расширила возможности заключения контракта с Минобороны для судимых

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении и в целом правительственный законопроект о расширении возможностей заключения контракта с Минобороны в особые периоды гражданами с неснятой или непогашенной судимостью.

Нововведения предусматривают исключение отдельных оснований, препятствующих поступлению на службу по контракту в период мобилизации, в период военного положения или в военное время, пишет ТАСС.

Согласно документу, право на службу по контракту получают совершившие преступления, связанные с контрабандой, оборотом опасных веществ и организационными преступлениями, в том числе бандитизмом, организацией преступного сообщества и незаконной миграции. Кроме того, авторы инициативы предлагают разрешить заключать контракт судимым за нарушение требований безопасности объектов топливно-энергетического комплекса, незаконное приобретение и хранение, а также хищение ядерных материалов.

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявлял, что в России не планируется проводить всеобщую или частичную мобилизацию. По его словам, такие сообщения идут с Запада и связаны с попытками вызвать беспокойство.