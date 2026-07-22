В Лянторе Сургутского района трое мужчин угрожали детям ножом и расправой

В Лянторе Сургутского района трое мужчин угрожали детям ножом и расправой, сообщает "Мегаполис".

Инцидент произошел в парке Воинской славы. На место прибыли полиция, Росгвардия и добровольцы. Один из детей позвонил дружиннику и попросил о помощи. Прибывшие дружинники успели обезоружить нападавшего.

Прокуратура Сургутского района взяла дело на контроль. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством).