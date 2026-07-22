Южноуральская пенсионерка отдала 2,5 млн за "замену домофона"

82-летняя челябинка поговорила с мошенниками и потеряла 2,5 млн руб.

Всё началось со звонка из "управляющей компании". Под предлогом замены домофона пенсионерку убедили сообщить собеседнику код из СМС. Потом в мессенджере мошенники отправили ей поддельное фото доверенности на третье лицо на продажу квартиры. Потом ей сообщили, что её деньги находятся под угрозой хищения и их необходимо срочно перевести на "безопасный счёт".

Пенсионерка получила в кассе банка более 2,5 млн руб. Затем она упаковала деньги в пакет и передала их прибывшему курьеру во дворе дома по улице Молодогвардейцев. После получения денег курьер скрылся. Через несколько дней женщина осознала, что стала жертвой мошенников, и обратилась в полицию, сообщает УМВД по Челябинской области.