Володин заявил о поддержке президентом депутатов при принятии непопулярных решений

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что президент России Владимир Путин "всегда поддерживает депутатов в выработке непростых решений". Как правило, под "непростыми решениями" спикер нижней палаты парламента подразумевает непопулярные законопроекты. Также на пленарном заседании Госдумы – одном из последних в этом созыве – Володин отметил: "Нужно подчеркнуть роль нашего президента Владимира Владимировича Путина, потому что он всегда поддерживает депутатов Государственной Думы".

Он не уточнил, каких именно депутатов он поддерживает, ведь оппозиционные партии иногда голосуют против спорных или непопулярных законопроектов, либо, наоборот, предлагают инициативы, которые не поддерживаются парламентским большинством в лице "Единой России".