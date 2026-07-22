Песков назвал публикации о нежелании России продолжать переговоры спекуляциями

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посоветовал не воспринимать всерьез публикацию Bloomberg, в которой говорится, что Россия якобы не намерена возобновлять переговоры до полного установления контроля над Донбассом.

"Подобные публикации не нужно воспринимать всерьез, не нужно на них обращать особое внимание. Они скорее относятся в большей степени к разряду спекуляций", - цитирует его РИА Новости.

Комментируя утверждения о том, что Кремль якобы не намерен больше обсуждать возвращение каких-то территорий, в частности, районов Харьковской области, Песков ответил: "Это уже детали, которые вряд ли можно обсуждать публично в таком мегафонном режиме".

В конце мая пресс-секретарь президента РФ в комментарии Bloomberg опроверг информацию о том, что Владимир Путин установил дедлайн окончания конфликта на Украине.