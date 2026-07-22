Самолет авиакомпании "ЮТэйр", летевший в Барнаул, вернулся в аэропорт Сургута

Самолет авиакомпании "ЮТэйр", выполнявший рейс по маршруту Сургут – Барнаул, вернулся в аэропорт вылета, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Ведомство выясняет обстоятельства возврата воздушного судна в аэропорт вылета.



22 июля 2026 года в 10.04 местного времени экипажем самолета АТR-72 принято решение о вынужденном возврате на аэродром вылета. Решение вызвано некорректной работой одной из систем воздушного судна. Посадка прошла в штатном режиме.

Уральской транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия на предмет исполнения законодательства о безопасности полетов, по результатам которых будет дана оценка соблюдению перевозчиком требований к техническому обслуживанию авиационной техники, действиям экипажа при возникновении нештатной ситуации.

Прокуратура взяла на контроль соблюдение авиакомпанией обязательных норм обслуживания пассажиров несостоявшегося рейса.