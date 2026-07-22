Моор: "Кампус – это стратегическая инвестиция в развитие тюменской науки"

Губернатор Тюменской области Александр Моор провел заседание регионального штаба по созданию и управлению Межуниверситетским кампусом мирового уровня, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Информационного центра Правительства Тюменской области.

Участники заседания обсудили с концессионером организацию работы гостиницы, которая строится в рамках реализации проекта по созданию в Тюмени Межуниверситетского кампуса.

Качество работы гостиницы должно соответствовать современным стандартам, подчеркнул губернатор Тюменской области Александр Моор.

Кроме того, на заседании был рассмотрен ряд рабочих вопросов, связанных со строительством локальных очистных сооружений и подъездных путей.

Напомним, Межуниверситетский кампус мирового уровня создается в Тюмени в рамках национального проекта "Молодежь и дети". Кроме гостиницы, предстоит возвести еще девять объектов – технопарк, учебно-лабораторный корпус, центр развития и поддержки талантливой молодежи, физкультурно-оздоровительный комплекс, конгресс-центр и четыре гостиницы-общежития для студентов.

"Кампус – это стратегическая инвестиция в развитие тюменской науки. Он станет точкой притяжения для талантливых молодых людей со всей страны и из-за рубежа. Благодаря новейшей инфраструктуре наши университеты смогут совершить качественный рывок и реализовать свой образовательный, научный и инновационный потенциал", – подчеркнул Александр Моор.

Строительство планируется завершить в 2028 году. Ход работ губернатор держит на личном контроле.



