Защитники "Лосиного острова" подали обращение в приёмную президента России

Несколько десятков активистов сегодня подали коллективное обращение в приемную президента России по поводу ситуации вокруг национального парка "Лосиный остров" в Москве. Они заявляют о кризисе гуманности в сфере защиты бездомных животных и ООПТ, пишет в своем Telegram-канале эколог Георгий Каваносян.

"Эти две беды неразрывно связаны, потому что у них одна причина: решения, принимаемые без учёта жизни и природы", - говорится в тексте обращения защитников природы к президенту.

Также защитники парка пожаловались отдельно на правительство Московской области, в обращении говорится о якобы незаконном строительстве и эксплуатации автомобильной дороги в парке.

Активное строительство дороги на территории "Лосиного острова" началось в прошлом году. Местные жители и экоактивисты пытались останавливать строительную технику, но в итоге их оттесняли, а в кабинетах чиновников не выслушивали.

Вопрос о строительстве через нацпарк дороги рассматривался несколько лет в кабинетах министерств и ведомств. Но в итоге единственной, кто проявил стойкость и раз за разом сопротивлялся утверждению плана строительства, была Общественная палата России. Минприроды России фактически устранилось от решения проблемы.