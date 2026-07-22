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Происшествия За рубежом
Фото: Накануне.RU

Во Франции умер еще один предполагаемый подельник Джеффри Эпштейна

Во Франции найден мертвым менеджер модельного агентства (модельный скаут) Даниэль Сиад, которого связывают с американским финансистом-педофилом Джеффри Эпштейном, передает France 24.

Тело 69-летнего мужчины было обнаружено в его собственном доме в пригороде Парижа.

Сиад был одним из нескольких граждан Франции, обвиняемых в пособничестве Эпштейну в торговле женщинами и сексуальном насилии над ними. Сиада не успели допросить следователи, но он отрицал обвинения, заявляя, что даст показания и хочет изложить свою версию событий.

Прокуратура начала расследование смерти мужчины.

Имя Сиада фигурировало более чем в тысячи документах, рассекреченных в рамках дела Эпштейна. В некоторых из сообщений он сравнивал свои попытки вербовки женщин с рыбалкой.

В 2020 году французские власти арестовали модельного агента Жан-Люка Брюнеля по обвинению в том, что он поставлял женщин американскому миллиардеру. Он был найден мертвым в тюрьме в 2022 году.

Эпштейн умер в тюрьме в 2019 году, ожидая суда по обвинению в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации.

Теги: Франция, Джеффри Эпштейн, расследование


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