Путин назвал трудности на топливном рынке временными

Трудности на топливном рынке носят временный характер, они не в состоянии повлиять на общую картину в экономике страны, заявил президент РФ Владимир Путин.

На совещании по экономическим вопросам глава государства подчеркнул, что состояние экономики, ключевых отраслей устойчиво, несмотря на внешние попытки дестабилизировать ситуацию в ТЭК. Так, рост ВВП России в мае составил 0,3%, отметил президент.

Накануне вице-премьер России Александр Новак заявил, что топливный рынок начал частично стабилизироваться после принятых правительством мер. Очереди на АЗС во многих регионах сокращаются, при этом в некоторых еще сохраняется напряженная ситуация, отметил он.