17 человек пострадали при ударе дрона ВСУ по многоэтажке в Ялте

17 человек ранены в результате удара беспилотника ВСУ по многоэтажному жилому дому в Ялте. Атака произошла минувшей ночью. Об этом сообщил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков.

"Трое - тяжелые. Шесть человек госпитализировано", - написал он в Telegram-канале.

После ночных ударов ВСУ часть населенных пунктов южного берега Крыма оказалась обесточена, сообщили в "Крымэнерго". На северо-западе и востоке полуострова также остается сложная обстановка с подачей электроэнергии, добавили в компании.