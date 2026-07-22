Лавров на встрече с Рубио выяснит нынешнюю позицию США по Украине

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что 23 июля состоится его встреча с госсекретарем США Марко Рубио.

По словам министра, мероприятие уже согласовано.

"Мы вчера накоротке на приеме виделись с Марко Рубио и подтвердили, завтра она состоится в первой половине дня", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам министерского совещания Россия-АСЕАН.

Он также заявил, что поинтересуется у Рубио о позиции, которую сейчас заняли США по урегулированию на Украине.

В конце мая Рубио и Лавров провели телефонный разговор. Они обсудили конфликт на Украине, кризис в Ормузском проливе, ситуацию вокруг Кубы и двусторонние отношения. Кроме того, как сообщала пресс-служба российского МИДа, Лавров проинформировал Рубио о том, что Вооруженные силы РФ приступают к "системным и последовательным ударам" по объектам в Киеве.