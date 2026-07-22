В Челябинской области умер экс-директор "Таганая"

На Южном Урале умер бывший директор национального парка "Таганай", кандидат наук, заслуженный деятель охраны природы Сергей Братухин. Ему было 58 лет.

Сергей Братухин возглавлял "Таганай" в 1999-2010 гг. Эти годы стали периодом активного становления и развития особо охраняемой природной территории. Под его руководством была разработана первая стратегия развития нацпарка, заложившая основу для долгосрочного сохранения уникальных природных комплексов Южного Урала.

За время его директорства на Таганае побывали многочисленные как российские, так и международные научные экспедиции. Началось системное обустройство туристической инфраструктуры, что позволило сделать сокровища парка доступными для тысяч посетителей, сберегая при этом природу. Именно тогда на Двуглавой сопке появилась первая лестница, ставшая символом заботы о безопасности туристов и сохранения экосистемы, сообщает пресс-служба нацпарка.