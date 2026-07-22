"Мираторг" сообщил о повреждениях на производстве из-за атак БПЛА: ранен один сотрудник

Компания "Мираторг" сообщила о трех крупных атаках на свои производственные активы в Климовском районе Брянской области.

"На одном из объектов в результате обстрела серьёзные повреждения получили несколько производственных корпусов, огонь охватил значительную площадь. Ущерб существенный. Пострадавших нет", - сообщили в компании.

На другом объекте из-за атаки беспилотников ранение получил сотрудник охраны, сейчас он находится в стабильном состоянии.

"Также на свиноводческом комплексе в ходе атаки БПЛА повреждён кормовоз, находившийся на разгрузке. Транспортное средство обездвижено. Водитель не пострадал", - добавили в "Мираторге".