В метро Петербурга задержали агента украинских спецслужб с бомбой

На входе в метро Санкт-Петербурга задержали украинского агента, который планировал теракт в отношении сотрудника ОПК. При нем обнаружили самодельное взрывное устройство, замаскированное под GPS-трекер, сообщили в ФСБ России.

Задержанным оказался 21-летний гражданин России. Во время опроса он заявил, что вышел на связь с украинскими спецслужбами в декабре прошлого года. Молодой человек передавал картографические и геодезические сведения, полученные по месту работы, а также следил за сотрудниками ОПК в Петербурге и Ленинградской области. Противоправные действия он совершал за денежное вознаграждение, которое получил от куратора на криптокошелек.

Ранее сообщалось, что в Тюмени 60-летний украинский агент, уроженец Украинской ССР готовил теракт на одном из крупных промышленных предприятий.