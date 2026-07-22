В Тюмени введен режим повышенной готовности: приближается большая вода

В Тюменском округе введен режим повышенной готовности, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Локальные подтопления фиксируются в нескольких населенных пунктах округа, сообщила глава Тюменского округа Ольга Зимина. Причиной подъема воды стали продолжительные дожди в Тюменской и Свердловской областях, переувлажнение почвы – стопроцентное – и дополнительный приток воды с соседних регионов.

"Начиная с сегодняшнего дня организуем постоянный мониторинг гидрологической обстановки, проверяем готовность сил и средств. Для оперативного реагирования усилим взаимодействие органов местного самоуправления, экстренных служб, подразделений РСЧС, правоохранительных органов, добровольных пожарных формирований и народной дружины", - сказала Ольга Зимина.

Особое внимание – территориям, расположенным в поймах рек и наиболее подверженным риску подтопления: Речкина, Коняшина, Кулаково, Луговое, Молчанова, Салаирка, Яр, Ембаево, Каскара, Мальково, Чикча.

Ситуация находится на постоянном контроле администрации Тюменского округа и профильных служб.

Ранее директор департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области Андрей Горин подчеркнул, что реагирование на риски, связанные с паводком, идет на муниципальном уровне. Необходимость принятия мер в масштабе региона пока отсутствует, но все силы и средства – в высокой степени готовности.