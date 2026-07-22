Специалисты "РМК Поиск" построили пешеходный мост для жителей уральского села

Уже более 10 дней специалисты аварийно-спасательного подразделения "РМК Поиск" работают в Ирбитском городском округе на Среднем Урале.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Русской медной компании, за этот период спасатели организовали лодочные переправы. Они вели мониторинг уровня воды на гидропостах и с беспилотных летательных аппаратов, эвакуировали 488 человек (из них 290 детей) и оказывали другую помощь.

Сейчас вода начинает уходить, и на первый план выходят аварийно-восстановительные работы. Специалисты помогают жителям в затопленных хозяйствах с тяжелой мебелью и техникой. Они мотопомпами откачивают воду из домов и погребов, доставляют питьевую воду, продуктовые наборы, медикаменты.

В селе Стриганском сотрудники "РМК Поиск", вооружившись молотками, пилами и другими строительными инструментами, по просьбе главы Ирбитского муниципального округа своими руками построили пешеходный мост на месте участка дороги, которую разрушило паводком. Теперь жителям не придется тратить время и силы и ходить в обход.