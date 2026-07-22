Сохранение ключевой ставки на текущем уровне может привести к риску "осенних банкротств" - Шохин

Если на этой неделе Центральный банк России сохранит ключевую ставку на текущем уровне в 14,25%, возникнут риски "осенних банкротств" – так скажется накопительный эффект негативных явлений в экономике, считает глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

Он отметил, что бизнес готов к любым решениям регулятора, хоть и надеется на продолжение снижения ставки, ведь "замедление инфляции и охлаждение кредитной активности уже создали объективные предпосылки для смягчения денежно-кредитной политики", передает ТАСС.

Шохин не исключает, что ЦБ серьезно воспримет ситуацию с топливным кризисом, хотя, по его мнению, рынок уже начал восстанавливаться после шока.