КТК приостановил прием казахстанской нефти в терминале на Черном море - Reuters

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) прекратил прием нефти из Казахстана после приостановки отгрузки под Новороссийском из-за атак на нефтяные танкеры вблизи нефтеналивного терминала, передает Reuters со ссылкой на источники в отрасли. Они же заявляют, что нефтяные резервуары в терминале заполнены.

Согласно данным системы отслеживания судов LSEG, по меньшей мере два танкера планировали прибыть к терминалу для забора нефти, но изменили курс.

"Компания Chevron (ей принадлежит 15% акций КТК – прим. ред.) продолжает следить за ситуацией. Безопасность персонала остается нашим главным приоритетом", - заявили в Chevron.

Приостановка отгрузки нефти по трубопроводам КТК (экспорт почти 2% мирового объема) усиливает глобальные риски энергетических проблем на фоне возобновления военного конфликта на Ближнем Востоке, отмечает издание.

В понедельник правительство Казахстана заявило, что инфраструктура КТК не пострадала в результате атак украинских беспилотников.