В Екатеринбурге планируют построить новый филиал РАНХиГС - в Академическом районе

Академический район Екатеринбурга рассматривается как перспективная площадка для строительства Уральского института управления – филиала РАНХиГС. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.

"Я вижу ценность этого проекта в том, что люди, которые в перспективе будут заниматься государственным и муниципальным управлением, будут жить и учиться в условиях, которые им потом захочется воссоздавать. И, если они будут жить и учиться в таких условиях, то потом будут строить такие современные районы, как Академический", – отметил ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ Алексей Комиссаров.

По словам губернатора Дениса Паслера, реализация проекта такого масштаба возможна при сотрудничестве с федеральными властями, а задача вуза – проработать смысловое наполнение объекта.

Денис Паслер и Алексей Комиссаров уже обсудили возможности совместной работы. На сегодняшний день филиалы РАНХиГС находятся в 52 регионах России - только в уральском обучается свыше 2,4 тыс. студентов. Ведется профессиональная переподготовка и повышение квалификации государственных и муниципальных служащих, а также работа с резервом управленческих кадров.

"В продолжение этой работы подписали бессрочное соглашение о развитии кадрового потенциала Среднего Урала, о реализации программ дополнительного профобразования и работе с молодежью, а также о профессиональной реабилитации участников СВО. С учащимися и преподавательским составом вуза обсудили развитие академии. В Свердловской области мы создаем современную инфраструктуру, чтобы наш регион, в который приезжают со всей страны получать высшее образование, стал настоящим студенческим центром. С Алексеем Геннадиевичем обсудили перспективу создания студенческого кампуса РАНХиГС в Екатеринбурге", – сказал глава региона.