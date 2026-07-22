Госдума поддержала инициативы Кировской области по поправкам в Лесной кодекс

Государственная Дума РФ приняла во втором и третьем чтениях законопроект о внесении изменений в Лесной кодекс страны. В документы включены в том числе и предложения Кировской области, которые министерство лесного хозяйства региона в течение нескольких лет прорабатывало с Минприроды России, Рослесхозом и Советом Федерации.

В частности, речь идёт о снятии действующего ограничения, которое не позволяло выставлять на аукционы лесные участки с материалами лесоустройства старше 10 лет. Для Кировской области, где часть лесного фонда фактически выпадала из оборота по этой причине, вопрос был крайне актуальным.

Напомним, что данную инициативу губернатор Кировской области Александр Соколов обсуждал с заместителем Председателя Правительства России Дмитрием Патрушевым в июне 2025-го года. А в июле 2025 года в городе Кирове во время выездного заседания Совета по вопросам развития лесного комплекса России этот механизм был поддержан сенаторами РФ.

Принятый механизм предполагает, что арендатор сможет получить лесной участок, но при этом обязан будет за свой счет провести таксацию лесов и спланировать мероприятия по их сохранению в течение двух лет с момента заключения договора.

Ключевые нормы, касающиеся лесоустройства, вступают в силу с 1 сентября 2027 года.

Особенно важно, что в текущей экономической ситуации у лесопользователей появляется возможность осваивать новые участки, а у регионального бюджета – дополнительные доходы, - отметили в министерстве лесного хозяйства Кировской области.