СКР возбудил уголовное дело по статье "Теракт" после новой атаки беспилотников на склады Wildberries

Следственный комитет России квалифицировал атаку беспилотников на логистические центры Wildberries в Краснодаре и Невинномысске как террористический акт, уголовное дело возбуждено по этой статье.

"Возбуждено уголовное дело по факту массированной атаки, совершенной вооруженными формированиями Украины на объекты гражданской инфраструктуры, расположенные в Краснодарском и Ставропольском краях", - сообщили в СКР.

По предварительным данным, в результате атаки на склады Wildberries есть пострадавшие, их число уточняется. На складах начались мощные пожары.