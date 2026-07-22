В Перми оценят площадь разлива нефти с помощью беспилотников

В Перми оценят площадь разлива нефти с помощью БПЛА, сообщает Properm.ru.

Специалисты применяют беспилотные летательные аппараты для уточнения масштабов загрязнения на реках Мулянка и Пыж. На воде развернуты 18 линий защитных боновых заграждений. Чтобы не допустить попадания нефтепродуктов в Каму, в районе улицы Строителей возведена дамба.

К ликвидации последствий круглосуточно привлечены сотрудники "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез". В ближайшие дни в Пермь для усиления группировки прибудет аварийно-спасательная бригада из Республики Коми, имеющая опыт устранения подобных чрезвычайных ситуаций.

Загрязнённая территория также обследуется с помощью дронов. С 22 июля Росприроднадзор приступит к отбору проб грунта. По данным мониторинга, превышений вредных веществ в атмосферном воздухе не зафиксировано.