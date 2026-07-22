Экс-директора МБУ "Городская служба автопарковок" в Екатеринбурге осудили за злоупотребление полномочиями

Ленинский районный суд Екатеринбурга вынес приговор бывшему руководителю МБУ "Городская служба автопарковок" (МБУ "ГСАП") Евгению Тиунову, признав виновным в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщает пресс-служба судов Свердловской области.

Установлено, что с января 2022-го по апрель 2025 года Тиунов, при заключении договоров с ИП на обслуживание муниципальных автостоянок, завышал стоимость услуг. Разница составляла 5 тыс. рублей ежемесячно, которые предприниматель приносил Тиунову наличными. Всего осужденный за указанный период получил 200 тыс. рублей, которыми распорядился по собственному усмотрению.

"Эти средства изначально предназначались для обеспечения функционирования автостоянки по ул. Пирогова, д. 3/2 и должны были расходоваться в соответствии с уставными целями учреждения и муниципального образования "город Екатеринбург", - отметили в суде.

В предварительном слушании дела адвокат заявил ходатайство о прекращении уголовного дела и назначении Тиунову судебного штрафа. Однако ему в этом было отказано, уголовное дело рассматривалось в общем порядке. Евгения Тиунова признали виновным по ч. 1 ст. 285 УК РФ и назначили штраф в размере 35 тыс. рублей с конфискацией суммы ущерба.

Приговор вступит в законную силу через 15 суток, если не будет обжалован сторонами.