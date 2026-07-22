В результате новой атаки ВСУ загорелись еще два склада Wildberries

ВСУ минувшей ночью вновь атаковали склады компании Wildberries. Удары нанесены по логистическим центрам в Краснодаре и Невинномысске, сообщила основатель Wildberries Татьяна Ким в Telegram-канале.

По ее словам, была проведена оперативная эвакуация, работа по устранению последствий уже ведется.

По предварительным данным, есть пострадавшие. Ким пообещала оказать им всю необходимую помощь.

Как сообщает оперштаб Краснодарского края, при падении обломков БПЛА на складской комплекс в Краснодаре пострадали три человека. Их доставили в медицинские учреждения. К тушению пожара на складском комплексе привлекут вертолет.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что пять человек обратились к медикам после пожара из-за атаки БПЛА на складской комплекс в Невинномысске. Помощь всем оказана амбулаторно, госпитализация не потребовалась.

Напомним, в результате атак беспилотников 18 июля на объекты в Тамбовской и Московской областях погибли восемь человек и пострадали более 80 сотрудников. В Котовске удар по складу Wildberries унес жизни семи рабочих ночной смены, 25 пострадали, а в Электростали погиб один человек и пострадали еще 57. 20 июля Wildberries эвакуировала логистический комплекс в подмосковном Коледино во время ночной и утренней атак беспилотников.