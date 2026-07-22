В "Уральских авиалиниях" уволили еще одного сотрудника за употребление алкоголя

В авиакомпании "Уральские авиалинии" заявили, что уволили двух своих сотрудников за употребление алкоголя перед работой.

О первом таком случае стало известно накануне. Инцидент произошел еще в феврале на рейсе "Москва – Краснодар". Сообщалось, что пилот "Уральских авиалиний" пришел на работу пьяным, за что был немедленно уволен.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе авиакомпании, в "Уральских авиалиниях" действует политика нулевой толерантности и абсолютной нетерпимости к употреблению спиртного членами летных и кабинных экипажей.

"Любой работник, не прошедший обязательный предполетный медицинский осмотр или не допущенный к выполнению рейса по причине употребления алкоголя, незамедлительно отстраняется от работы и подлежит увольнению в соответствии с требованиями трудового законодательства РФ. Наша позиция реализуется на практике. В феврале и апреле 2026 года второй пилот и бортпроводник авиакомпании не прошли обязательную медицинскую комиссию в международном аэропорту Домодедово и были незамедлительно уволены", - заявили в авиакомпании.

Там добавили, что употребление алкоголя перед выполнением служебных обязанностей или выходом на рейс является недопустимым нарушением безопасности полетов.