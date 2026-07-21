Алиев заявил, что Азербайджан заменит Россию на европейском рынке нефти и газа

Президент Азербайджана Ильхам Алиев на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Берлине заявил, что Россия в связи с повреждением своей энергетической инфраструктуры якобы больше не в состоянии в полном объеме обеспечивать традиционных партнеров нефтью и газом.

Баку, в свою очередь, готов восполнить этот дефицит, но поставил условие: европейские банки должны возобновить финансирование нефтегазовых проектов, которое было свернуто из-за "зеленой повестки".

Алиев напомнил, что Азербайджан уже поставляет газ в десять стран Евросоюза, а в текущем году начал экспорт в Германию. Азербайджан имеет десятилетний контракт на поставку в Германию 1,5 млрд куб. м газа в год, и этот объем может быть увеличен.

Он также заявил, что Баку якобы способен поставлять нефть в требуемых объемах и в будущем намерен экспортировать в Европу "зеленую" энергию.