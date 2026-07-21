В Архангельской области в детском лагере произошла вспышка энтеровируса

В Архангельской области в детском лагере произошла вспышка энтеровируса, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Архангельской области.

Прокуратурой Холмогорского района проводится проверка по факту вспышки энтеровирусной инфекции в Центре детского отдыха "Северный Артек", в результате которой пострадало 13 детей и трех взрослых.

В ходе проверки будут установлены причины и обстоятельства происшествия, а также дана оценка эффективности мер, принятых администрацией детского лагеря по созданию безопасных условий для несовершеннолетних, своевременности и достаточности оказанной им медицинской помощи.

При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.