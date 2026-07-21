Трамп пригрозил атаковать связанные с ядерной программой объекты в Иране

США разрушают Иран такими темпами, которые в Вашингтоне не считали ранее возможными, утверждает президент США Дональд Трамп.

"У нас все идет очень хорошо. Мы разрушаем их (Иран - ред.) такими темпами, которые никто не считал возможными", - приводят его слова РИА Новости.

При этом американский лидер признал, что Ирану удалось нанести удар по базе США в Иордании и пообещал в скором времени нанести мощный удар по району горы Пикакс в Иране, реагируя на сообщения СМИ о якобы переброске туда иранских ядерных центрифуг.

Газета Wall Street Journal ранее сообщала, что Израиль передал США данные разведки о перемещении Ираном тысяч центрифуг для обогащения урана в подземный комплекс внутри горы Пикакс. По информации издания, израильские власти пытаются убедить Трампа возобновить полномасштабные удары по ядерным объектам Тегерана.

Трамп заявил, что Вашингтон намерен поражать любые цели в Иране, которые посчитает связанными с ядерной программой.

Тегеран и Вашингтон в ночь на 18 июня подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля конфликта. Однако американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.

Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока. Тегеран также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий. Президент США заявил, что прекращение огня более не действует.