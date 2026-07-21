Суд в Петербурге избрал запрет определенных действий подростку, обвиняемому в теракте на железной дороге

Суд в Петербурге избрал запрет определенных действий подростку, который обвиняется в поджоге релейного шкафа на железной дороге, сообщили Накануне.RU в объединенной пресс-службе судов города.

Запрет на выход за пределы жилого помещения установлен по 19.09.2026 включительно.

По версии следствия, вечером,19 июля, 14-летний подросток на 15 километре железнодорожного перегона станций "Шувалово – Парголово" совершил поджог релейного и батарейного шкафов, после чего скрылся с места преступления. 20 июля он был задержан, ему предъявлено обвинение по ч.1 ст.205 (Теракт) УК РФ.