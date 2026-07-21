Дети, которые не попали в "Артек", смогут приоритетно подать заявку, когда лагерь заработает

Инфраструктура "Артека" готова к приему детей. "Это может произойти в любой момент, как позволит ситуация", - заявил министр просвещения России Сергей Кравцов на совещании, посвященном развитию детского центра.

"Мы сохраняем путевки. Все дети, которые не смогли попасть в "Артек" в эту смену, в приоритетном порядке смогут подать заявку на участие в новых сменах центра, как только он возобновит работу", - сообщил министр.

В конце июня власти Крыма сообщили, что до 1 сентября в республике закрываются все детские лагеря, в том числе "Артек". Уже заехавших детей развезли либо обратно по домам, либо отправили в другие лагеря, например, в "Орленок" в Краснодарском крае.