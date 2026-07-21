В Каменске-Уральском затопило изолятор временного содержания

Из-за сильных осадков в Каменске-Уральском затопило изолятор временного содержания (ИВС). Об этом рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

"Когда вода стала просачиваться в подвал служебного помещения, в котором содержались 11 человек спецконтингента, их всех временно перевели в установленном порядке в иные спецпомещения. Документация не пострадала. Ситуация была сразу же взята на личный контроль начальником ОВД подполковником Иваном Каркавиным. Стихия не выбирает, кому настроение испортить, а кому нет. Перед ней все равны: и люди, и службы, и ведомства", - отметил полковник Горелых.

Напомним, что в городе также затопило единственный роддом. Ремонтные работы стартуют только осенью. Министр здравоохранения области Татьяна Савинова заявила, что большинство беременных при этом останутся рожать в Каменске-Уральском - в той части здания, которая еще на днях была законсервирована.