Завершен прием документов на выдвижение кандидатов в депутаты заксобрания Прикамья

Завершилось выдвижение желающих стать депутатами пятого созыва Законодательного собрания Пермского края, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого избиркома.

За 60 мандатов поборются 946 кандидатов. Из них 211 по 30 одномандатным округам, 735 — по партийным спискам.

От партии "Единая Россия" в выборах участвуют 102 кандидата, "Коммунисты России" представляют 90 кандидатов, КПРФ - 137, ЛДПР 131, "Новые люди" - 51. От "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость" выдвигаются 122 кандидата, "Справедливой России" - 102.

Этим партиям не требуется сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения на выборы.

По одномандатному округу участвуют те же партии, по 30 кандидатов от каждой, за исключением "Коммунистов России", заявившей 29 кандидатов. Двое кандидатов идут на выборы как самовыдвиженцы. В комиссии подчеркивают, что для регистрации им потребуется собрать установленное количество подписей избирателей в поддержку выдвижения.

Следующим шагом станет представление документов на регистрацию, сделать это нужно до 5 августа. Списки зарегистрированных кандидатов будут оглашены до 15 августа.