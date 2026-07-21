В Челябинске поступило в суд дело экс-главы миндортранса о краже 2,9 млрд из бюджета области

Поступило в суд дело бывшего министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексея Нечаева.

Его рассмотрит Советский райсуд столицы региона. Политику вменяют присвоение или растрату и получение взятки, говорится в карточке дела на сайте инстанции. Даты первого заседания пока нет.

Напомним, Нечаеву вменили растрату 2,9 млрд руб. из бюджета Челябинской области. Вместе с Нечаевым по уголовному делу проходит его предшественник — бывший министр дорожного хозяйства Дмитрий Микулик, а также представители ряда коммерческих организаций.

По версии следствия, руководители регионального министерства дорожного хозяйства и транспорта, а также ряд предпринимателей заключили с областным правительством госконтракты на ремонт и строительство дорог, сумма которых превысила 30 млрд руб. Сделали они это на основании фиктивных конкурсных процедур. Затем чиновники похитили более 2,9 млрд руб., перечислив их на банковские счета фиктивных компаний, не ведущих финансовой или хозяйственной деятельности.

Дмитрий Микулик и Алексей Нечаев, а также три представителя хозяйствующих субъектов были задержаны 19 февраля 2025 г. при участии оперативников ФСБ и МВД России. В домах и офисах в Москве, Челябинске, Златоусте, Магнитогорске, Уфе и Донецке силовики провели более 30 обысков. Были изъяты документы и другие улики.