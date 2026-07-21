Инфляционные ожидания россиян резко выросли в июле

Инфляционные ожидания россиян в июле значительно выросли – на 2,3% - до 14,7% в годовом выражении, это данные опроса ИнФОМа по заказу Центрального банка.

В июне индикатор пошел на снижение и даже достиг минимальных значений за последние два года, но в начале июля вновь перешел к росту. Также выросла и оценка населением наблюдаемой годовой инфляции (15,1%).

Эксперты отмечают, что наиболее очевидная причина таких изменений – топливный кризис. На это указывают и данные еженедельных опросов Фонда "Общественное мнение" (ФОМ): инфляционные ощущения граждан в целом остаются стабильными, но сильно выделяется ситуация по ощущениям от цен на топливо: 59% (максимальное количество за год) респондентов заметили, что стоимость бензина выросла.