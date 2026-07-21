Госдума запретила выдавать российское гражданство мигрантам с любой судимостью

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон о запрете выдавать гражданство иностранцам с судимостью независимо от места и тяжести совершенного преступления.

"Исключается возможность получения гражданства Российской Федерации или права на проживание в нашей стране мигрантами, имеющими непогашенную или неснятую судимость за совершение любого преступления как в России, так и за ее пределами", - сообщает пресс-служба Госдумы.

Ранее выданные виды на жительство или разрешения на временное проживание при выявлении такого факта будут аннулироваться. Исключение касается иностранцев, признанных беженцами либо получивших политическое или временное убежище; служащих по контракту в российских ВС или участвовавших в боевых действиях в их составе.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что депутаты расширили список нарушений, за которые мигрантов будут выдворять из России. Теперь перечень включает 45 статей Административного кодекса вместо прежних 22. В список добавили наказания за дискриминацию людей по национальности, расе или религии, а также за неподчинение пограничникам. Данный законопроект также был принят сегодня Госдумой.