Лучшую тушенку по пяти критериям выбрали новосибирские эксперты

Лучшую тушенку выбрали в результате дегустации по методике Новосибирского центра стандартизации, метрологии и сертификации. В тесте участвовала продукция пяти производителей.

Дегустацию начали с оценки внешнего вида. Чрезмерное содержание жира воспринималось как недостаток, тогда как прозрачное желе из мясного бульона - признак качества.

Следующий этап оценки - текстура мяса. У качественного продукта она должна быть плотной, но не жесткой, без излишней мягкости и паштетообразной консистенции. Дегустация показала, что мясо победителя достаточно плотное. Эксперты отметили, что внутри банки были крупные куски мяса, распадающиеся на волокна, а не фарш или паста.

Важные критерии дегустации - вкус и аромат. Предпочтение отдавалось выраженному мясному вкусу без избыточной пряности, пресности или металлического привкуса.

Эксперты дегустации из Новосибирского центра стандартизации, метрологии и сертификации отметили, что важно оценивать не только внешний вид содержимого после вскрытия, но и информацию на упаковке.

Во-первых, на этикетке должно быть указано наименование продукции — "Говядина тушеная", а не “говяжья тушенка”. Во-вторых, банка не должна иметь деформаций, следов коррозии или подтеков. Кроме того, специалисты рекомендуют обращать внимание на качество наклейки: ровно нанесенная этикетка является одним из признаков заводской упаковки. Еще один ориентир — маркировка "А" на крышке банки, которая свидетельствует о том, что консервы произведены на мясоперерабатывающем предприятии. Неожиданным критерием качества стал звук: если при встряхивании слышно переливающийся бульон, то внутри вряд ли много мяса.

"У хорошей тушенки кусочки мяса имеют массу не менее 30 граммов, они различной формы, без грубой соединительной ткани, крупных сосудов и лимфатических узлов. Мелких кусочков весом менее 30 граммов должно быть не более 10%. Мясо может распадаться на волокна при извлечении. Бульон должен быть прозрачным, с взвешенными белковыми веществами в виде хлопьев", — пояснил VN.RU ведущий инженер ФБУ "Новосибирский ЦСМ" Инна Лузгина.

В результате независимого тестирования рейтинг возглавила тушеная говядина марки "Сила Алтайская", получившая 4 голоса из 5.