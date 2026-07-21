В Свердловской области мошенники ведут "личные приемы" от имени губернатора

Новая мошенническая схема с использованием дипфейка главы региона выявлена в Свердловской области. Об этом сообщает канал "Антитеррор Урал", близкий к свердловскому управлению ФСБ.

По его данным, сначала мошенники отправляют на электронную почту уральцев приглашение на фейковую видеоконференцию с губернатором Денисом Паслером, а после используют дипфейк, визуально похожий на него, для общения с будущей жертвой. В ходе так называемого "личного приема" аферисты говорят о неких "проверках" и просят предоставить личные данные.

"Губернатор Свердловской области Денис Паслер не проводит онлайн-приемы. Прямые линии проходят на официальных площадках: в эфире регионального телевидения, а также в официальных соцсетях губернатора и правительства. Проведение всех прямых линий анонсируется предварительно на официальных сайтах", - отмечает канал.

Уральцев призывают не переходить по ссылкам для участия в подобных онлайн-приемах и не сообщать никому свои персональные данные.

Напомним, в мае в Свердловской области запускали новую волну фейков о гражданах Индии, в которых упоминался губернатор.