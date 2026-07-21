Депутат Смолин: В указе о статусе педагогов нет главного – увеличения оплаты труда

Первый зампред комитета по образованию и науке Госдумы Олег Смолин (КПРФ) прокомментировал указ президента об особом статусе педагогов в России. По мнению парламентария, в указе "нет главного – не решается вопрос об оплате труда педагогов".

"[В указе] есть некоторые плюсы, о которых стоит сказать. Это и звание "Ветеран труда", и рекомендации по принятию детей педагогов в школы и детские сады, а также рекомендации по дополнительным мерам поддержки от регионов. Но нет главного — не решается вопрос об оплате труда педагогов. Во всех регионах растёт учительская нагрузка, как и усугубляется дефицит кадров. Также растёт разница в оплате труда среди субъектов России. И решить вопрос без федерального бюджета просто невозможно!" – комментирует Смолин.

Также он обратил внимание на то, что учителям должны дать социальные гарантии как у госслужащих, а не приравнивать к статусу. Кроме того, депутат предлагает вернуть педагогам право на досрочную пенсию, которую у них забрали после пенсионной реформы.

Напомним, указ президента вводит доступ для педагогов к курсам повышения квалификации, методподдержке и другим образовательным программам (государственным). Появляется наставничество для молодых специалистов сроком на год. Доступ к электронным образовательным государственным ресурсам. Бесплатное посещение музеев раз в месяц. Юридическая помощь по рабочим вопросам.