Акции новой компании основателя Яндекса подскочили на новостях об инвестициях Nvidia

Акции компании Nebius, принадлежащей сооснователю Яндекса Аркадию Воложу, подскочили на новостях о доле Nvidia в акциях облачного провайдера. Nvidia – мировой лидер в разработке "железа" для ИИ, и ее доля в компании Воложа, как выяснилось, составляет 9,3%.

Акции Nebius стали максимально привлекательными в последний год, подорожав уже на 250%. Рыночная капитализация компании составляет уже около $46 млрд, отмечает Telegram-канал "Сам ты инвестор!".

Nebius предоставляет дата-центры для ИИ. Компания выросла из нидерландской Yandex N.V. – "материнской" УК Яндекса. В 2024 году российские активы были отделены от зарубежных и перешли под контроль российских резидентов, зарубежные активы были переименованы в Nebius Group.