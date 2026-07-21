Россия ограничит ввоз овощей и фруктов от пяти компаний из Узбекистана

Россельхознадзор с 23 июля ограничит ввоз ряда продукции от пяти экспортеров из Узбекистана из-за нарушения фитосанитарных требований.

Под запретом окажутся белокочанная и цветная капуста, репчатый лук, укроп, петрушка, виноград, свекла, томаты и другие.

Как сообщила пресс-служба ведомства, решение принято из-за участившихся выявлений карантинных объектов при поставках из Узбекистана в Россию, а также для обеспечения продовольственной безопасности.

Ранее Россельхознадзор заподозрил реэкспорт армянских цветов через Иран. Служба попросила Организацию по защите растений Ирана приостановить сертификацию цветов для экспорта в Россию до проведения переговоров.