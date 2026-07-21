В Прикамье от воды освободился 61 жилой дом, 61 приусадебный участок

По состоянию на 21 июля в результате спада уровня воды в реках на территории Пермского края освободился от воды 61 жилой дом, 61 приусадебный участок в четырех населенных пунктах Октябрьского муниципального округа, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Из них 48 жилых домов, 48 приусадебных участков в селе Ишимово, восемь жилых домов, восемь приусадебных участков в поселке Русский Сарс, один жилой дом и приусадебный участок в Бикбае, четыре жилых дома и приусадебных участка в деревне Биктулка.

В зоне подтопления остаются 11 жилых домов, 13 приусадебных участков в двух населенных пунктах Октябрьского и Уинского муниципальных округов.

Пострадавших нет. На месте работают силы и средства РСЧС региона. Имеющейся группировки сил и средств достаточно.