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Экономика В России Костромская область
Фото: Накануне.RU

Костромская область инициирует изменения в российском законодательстве по регулированию рынка электронных продаж

На еженедельном совещании в администрации Костромской области к губернатору Сергею Ситникову с просьбой поддержать предпринимателей обратился председатель облдумы Алексей Анохин.

«Сергей Константинович, у меня к вам просьба - дать соответствующее поручение - разработать систему поддержки наших костромских предпринимателей малого бизнеса, всех, кто использует такие площадки», — обратился Алексей Анохин.

Напомним, в ночь на 18 июля ВСУ осуществили скоординированную атаку с использованием ударных беспилотников по гражданским объектам в двух регионах России. Главной целью стали крупнейшие логистические центры маркетплейса Wildberries в подмосковной Электростали и тамбовском Котовске. Удар обернулся серьезными потерями не только для самой площадки, но и для предпринимателей, которые используют ее для реализации своей продукции. А это и производители автозапчастей, и ювелиры, и представители легкой промышленности.

Сергей Ситников подчеркнул, что в результате анализа последствий атака ВСУ вскрылись глубокие проблемы по отсутствию четкого правового регулирования в сфере электронной торговли. Губернатор напомнил, что дискуссии, как регулировать рынок электронных продаж идут уже 2 года, и сегодня все увидели, к чему приводит правовой вакуум и отсутствие единой правовой базы.

Пострадали не только производители, но и мелкие розничные магазины, которые заказывали товары на маркетплейсах для перепродажи.

Грузовик WildBerries на трассе(2026)|Фото: Накануне.RU

Магазин OZON в Екатеринбурге(2024)|Фото: Накануне.RU

 

«В первую очередь мы с вами должны защитить интересы производителей. Они понесли затраты, утратили продукцию», - отметил Сергей Ситников.

Глава Костромской области поставил задачу заместителю губернатора Александру Свистунову вместе с налоговой и антимонопольной службами в кратчайшие сроки продумать меры поддержки для пострадавших производителей. Одной из ключевых может стать включение себестоимости утраченной продукции и логистических расходов в общие затраты производства для предприятий на общей системе налогообложения, что позволит минимизировать налоговую базу и снизить нагрузку на пострадавший бизнес.

Кроме того, губернатор поручил в течение недели собрать заинтересованные стороны, в том числе уполномоченного по защите прав предпринимателей, чтобы выработать конкретные решения для помощи бизнесу в конкретной ситуации.

«Очевидно, нужна не просто общая модель защиты на будущее, а вот как в этой сегодняшней ситуации сделать так, чтобы у нас отдельные производители товаров не обанкротились и были защищены», - подчеркнул глава региона.

Сергей Ситников также обратился к депутатам, чтобы они разработали закон, который четко определит права и обязанности сторон в электронной торговле.

 

 

Теги: сергей ситников, электронная торговля, всу, беспилотники, маркетплейс Wildberries, электросталь


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