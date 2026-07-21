Госдума одобрила законопроект о легализации в России криптовалют

Госдума приняла законопроект о легализации в России криптовалют и о порядке их обращения. Цифровые валюты признаются имуществом, регулировать их оборот будет осуществлять Центральный банк.

Рядовые граждане (неквалифицированные участники) смогут инвестировать в наиболее ликвидные криптовалюты в рамках лимита – до 300 тыс. руб. через брокеров. Торги будут проходить на отечественных биржах. Учет и хранение активов будут вестись через цифровые депозитарии (их реестр создаст ЦБ). Кроме того, неквалифицированным инвесторам нужно будет пройти специальное тестирование.

Кроме обслуживания граждан брокеры и управляющие компании будут выступать посредниками при сделках между российскими клиентами и иностранной инфраструктурой, для этого им нужно будет получить соответствующую лицензию.

Появятся криптообменники, где можно будет обменять безналичные деньги на криптовалюту и обратно. Их тоже будет регистрировать ЦБ.

Оплата криптовалютой для большинства участников рынка будет запрещена, ее можно покупать только как инвестиционный инструмент.