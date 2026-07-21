В Челябинской области санаторию "Урал" грозит наказание за неподачу воды профилакторию

На Южном Урале разгорается спор между профилакторием "Урал-Злак" и ОАО "Санаторий Урал". Речь идёт о задержках поставок воды и водоотведения.

Обе компании занимаются гостиничной, санаторно-курортной и оздоровительной деятельностью. ОАО "Санаторий Урал" оказывает профилакторию услуги водоснабжения и водоотведения. В октябре 2025 г. поставщик перестал снабжать заказчика водой, а в январе 2026 г. перестал заниматься водоотведением.

Это повлияло на работу "Урал-Злака". Организация обратилась к антимонопольщикам с жалобой на такое поведение. Выдано предписание об устранении нарушений. Это следует сделать до 27 августа. Возможно привлечение нарушителя к ответственности, сообщает южноуральское управление ФАС.