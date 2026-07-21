Володин заявил, что политизация топливной темы "попахивает пятой колонной"

Политизация топливной темы "попахивает пятой колонной", заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Эти темы нельзя политизировать ни в коем случае. Потому что это уже попахивает другим, "пятой колонной" внутри", - сказал он в ходе обсуждения законопроекта о стабилизации топливного рынка.

"Популизм и демагогия в этой части не только разрушительны - крайне опасны", - приводит слова Володина ТАСС.

Сегодня Госдума на пленарном заседании единогласно приняла в третьем чтениях закон о внесении изменений в Налоговый кодекс РФ. Дополнительными полномочиями наделяется правительство РФ. В соответствии с законопроектом, уточняется механизм налогообложения акцизами автомобильного бензина, произведенного путем смешения прямогонного бензина и иных компонентов. Также предусматривается расширение механизма топливного демпфера. Принятие закона позволит стимулировать насыщение рынка топливом и формирование необходимых его запасов, сообщила пресс-служба Госдумы.