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Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

Котельные Ярковского округа готовят к отопительному сезону

Темпы подготовки Ярковского округа к зиме проверили директор департамента ЖКХ Тюменской области Семен Тегенцев и начальник управления по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры Тюменской области Анна Соловьева. Они осмотрели четыре котельные, в том числе резервную и диспетчерский пункт, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

"К работе в зимний период уже готовы 33 котельные, выполнены опрессовочные работы, проведена ревизия основного набора оборудования. В Ярковском округе работают не только газовые, но и современные автоматизированные угольные котельные, которые тоже готовы к началу эксплуатации при старте отопительного сезона", - отметил Семен Тегенцев.

В Ярковском округе сформирована муниципальная комиссия по подготовке к зиме, которая оценивает готовность тепловых сетей и жилищного фонда. Эксперты обсудили проведение противоаварийных учений и формирование резерва топлива.

"Под пристальным вниманием органов прокуратуры находится подготовка муниципалитетов к отопительному периоду. В частности, мы даем оценку проведению ремонтно-профилактических мероприятий и наличию сил и средств в случае каких-либо аварийных ситуаций. Выезд показал, что муниципалитет находится в стадии подготовки, основные мероприятия выполнены. Опасений, что он не будет готов к отопительному периоду, у нас не возникает", - резюмировала Анна Соловьева.

С 2020 года в Ярковском округе реализуется концессионное соглашение в сфере теплоснабжения. Специалисты компании "ТКС" обновили котельные и теплосети. Подготовка к отопительному сезону идет в штатном режиме.

Ранее директор департамента ЖКХ Тюменской области Семен Тегенцев проверил ход подготовки к зиме в Исетском округе. Она идет идет в штатном режиме.

Теги: Семен Тегенцев, котельные, отопительный сезон


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