Свердловская прокуратура выяснила причину схода подвижного состава, произошедшего в мае

Свердловская транспортная прокуратура завершила проверку по факту схода порожней цистерны в составе грузового поезда на станции Седельниково, произошедшего 11 мая. А также выяснила, кто должен нести за это ответственность.

"Установлено, что сход цистерны допущен в связи с нарушениями локомотивной бригадой требований правил технической эксплуатации железных дорог, выразившимися в неправильном расцеплении автосцепок между локомотивом и первым вагоном", - рассказали в пресс-службе ведомства.

Начальнику Свердловской дирекции тяги уже внесено представление, он привлечен к дисциплинарной ответственности. С причастными работниками также пройден дополнительный инструктаж.



Помимо этого, по инициативе транспортного прокурора два виновных должностных лица предприятия привлечены к административной ответственности по ч. 6 ст. 11.1 КоАП РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта на железнодорожных путях общего пользования".

Напомним, что в тот день в результате происшествия никто не пострадал, на движении поездов на станции это также не отразилось.