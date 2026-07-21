21 Июля 2026
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Фото: пресс-служба РМК

В Екатеринбурге пройдут международные соревнования по практической стрельбе

С 22 по 26 июля в Екатеринбурге на летней базе Академии практической стрельбы "Архангел Михаил" пройдут международные соревнования по практической стрельбе "Евразия Опен – 2026".

Турнир при поддержке Русской медной компании состоится уже в 12-й раз и традиционно объединит сильнейших спортсменов со всей страны и зарубежья.

Соревнования по практической стрельбе "Евразия Опен" в Екатеринбурге(2026)|Фото: пресс-служба РМК

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе РМК, в этом году участие примут около 450 стрелков из различных регионов России, а также иностранные спортсмены. На протяжении пяти дней им предстоит продемонстрировать скорость, точность и мастерство, выполняя специально подготовленные стрелковые упражнения.

Соревнования по практической стрельбе "Евразия Опен" в Екатеринбурге(2026)|Фото: пресс-служба РМК

Программа соревнований включает 24 упражнения, разработанных в соответствии с международными стандартами практической стрельбы. Каждый участник произведет минимум 410 зачетных выстрелов, что делает "Евразия Опен" одним из самых масштабных и технически сложных турниров в календаре соревнований.

Соревнования по практической стрельбе "Евразия Опен" в Екатеринбурге(2026)|Фото: пресс-служба РМК

Соревнования по практической стрельбе "Евразия Опен" в Екатеринбурге(2026)|Фото: пресс-служба РМК

Практическая стрельба – динамичный вид спорта, в котором результат зависит от умения быстро принимать решения, безопасно обращаться с оружием и точно выполнять упражнения в условиях ограниченного времени.

Теги: стрельба, соревнования, РМК, Екатеринбург


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